اللواء سعد الخليوي: الأمن السعودي تعامل بحزم مع أحداث الشغب في حج عام 1987 (فيديو)

كشف اللواء السعودي المتقاعد سعد الخليوي، كيف تعاملت الجهات الأمنية مع أحداث الشغب في حج عام 1987.

وأوضح اللواء سعد الخليوي وخلال لقاء مع قناة "أمان"، إن: " مخربين أرادوا أن يسيئوا للحج، والاعتداء على رجال الأمن ... فكان الرد حاسما، وأوقف هؤلاء المخربين عند حدهم وأصبح درسا لا يمكن أن ينسوه هم وغيرهم.. عندما يفكر أي إنسان.. أن يحول الحج إلى شعارات، سيضرب بيد من حديد".

وأردف: "يجب أن يعلم الجميع أن الحج هو شعيرة وركن خامس..أن تأتي لتؤدي هذه الفريضة فنن نحملك على رؤوسنا، ولكن أن تحوله لشعارات، سنتعامل معك بكل حزم وقوة، وهذا ما حصل، ولذلك الجميع يعلم أن المملكة سباقة لخدمة الجميع، من داخلها وخارجها، لكن الحج خط أحمر ولا يقبل فيه أي شيء بما يتعلق بأمن وسلامة الحجاج".

#كنت_هنا |

كيف تعاملت الجهات الأمنية مع أحداث الشغب عام 87 ؟

اللواء متقاعد سعد الخليوي يروي التفاصيل#الأكثر_قرباً#بسلام_آمنينpic.twitter.com/ozOcy4CiVu — أمان AMAN (@AMAN_Arabic) June 27, 2023

المصدر: "أمان"