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في ضيافة الرحمن.. رجل أمن سعودي يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة ويثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

في ضيافة الرحمن.. رجل أمن سعودي يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة ويثير تفاعلا (فيديو)
AP
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رجل أمن سعوديا يطوف بامرأة كفيفة حول الكعبة خلال موسم الحج، في موقف إنساني أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر رجل الأمن وهو يمشي أمام السيدة الكفيفة التي مسكت زيه من الخلف، لمساعدتها في الطواف حول الكعبة.

وأثار مقطع الفيديو إعجابا وثناء كبيرين على هذا الموقف الإنساني، حيث علق أحدهم قائلا: "جزاه الله خيرا، والله يجزاه الجنة"، وأضاف آخر: "ما شاء لله عليه والله إنو كفو ماشاء لله".

في حين لم يتم التأكد من تاريخ هذا المقطع.

المصدر: RT

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