في ضيافة الرحمن.. رجل أمن سعودي يطوف بسيدة كفيفة حول الكعبة ويثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق رجل أمن سعوديا يطوف بامرأة كفيفة حول الكعبة خلال موسم الحج، في موقف إنساني أثار تفاعلا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر رجل الأمن وهو يمشي أمام السيدة الكفيفة التي مسكت زيه من الخلف، لمساعدتها في الطواف حول الكعبة.

وأثار مقطع الفيديو إعجابا وثناء كبيرين على هذا الموقف الإنساني، حيث علق أحدهم قائلا: "جزاه الله خيرا، والله يجزاه الجنة"، وأضاف آخر: "ما شاء لله عليه والله إنو كفو ماشاء لله".

جزاه الله خير، والله يجزاه الجنة 🤍 — ملاك آل عمر (@2i6ii) June 26, 2023

ماشالله عليه والله انو كفو ماشالله — نجوو عسيري (@1717Nagoo) June 26, 2023

في حين لم يتم التأكد من تاريخ هذا المقطع.

المصدر: RT