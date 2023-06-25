أهازيج أمن الحج في مشعر منى تثير تفاعلا (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لقطات من جاهزية قوات أمن الحج في مشعر منى بالسعودية، تزامنا مع بدء توافد حجاج بيت الله الحرام هذا العام.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو، حيث ظهر فيه ضباط وأفراد أمن الحج، وهم يسيرون نحو موقف الحافلات التي تقل الحجاج ، لاستقبالهم ، ولتنفيذ مهامهم الخاصة بحفظ أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وردد رجال الأمن عبارات الأهازيج منها:"الله الأول وعزك يا الوطن ثاني"، "لأهل الجزيرة سلام وللملك طاعة"، أكدت حماسهم وجاهزيتهم لاستقبال وحماية ضيوف الرحمن.

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الله يحفظهم ويقويهم ويردهم سالمين.. 🌹 — ..عطر آلليل..🌹 (@bentalnoor42) June 25, 2023

المصدر: RT