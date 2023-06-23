السعودية.. أمن الدولة يوجه رسالة شديدة اللهجة بشأن الحج (فيديو)

وجه أمن الدولة السعودي اليوم الجمعة، رسالة شديدة اللهجة لكل من يسيس أو يخل بسير موسم الحج.

وفي التفاصيل، قال قائد قوات الطوارئ الخاصة برئاسة أمن الدولة اللواء ركن محمد بن مقبول العمري خلال المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج في مكة: "نتعامل مع الحجاج كضيوف رحمن على مستوى واحد..مواطن أو مقيم أو وافدين من الخارج..هؤلاء ضيوف الرحمن ونحن نتعامل معهم ونرفعهم على كفوف الراحة".

وأضاف: "ولكن، متى ما تيقن أو توفرت معلومات عمن يريد الإخلال بالحج..ثقوا تماما أن القطاعات في رئاسة في أمن الدولة له بالمرصاد..أمن الحج خط أحمر..لن نرضى الوصول إليه، بل قبل (المساس به) الوصول إليه".

فيديو | رسالة أمن الدولة لكل من يسيس أو يخل بالحج:



أمن الحج خط أحمر..

لن نرضى بالوصول إليه, بل قبل الوصول إليه #بسلام_آمنين#الإخباريةpic.twitter.com/eT94IImhpo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 23, 2023

المصدر: "الإخبارية"