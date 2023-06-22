مصر.. أسرة الحاج المتوفي في السعودية تعلق على واقعة وفاته في مكة المكرمة وتوضح التفاصيل

خيم الحزن على محلة كفر العرب بمركز تلا في محافظة المنوفية المصرية، إثر وفاة الحاج المدعو "جمال عمارة" عقب فترة وصوله إلى الأراضي السعودية واستعداده لأداء مناسك فريضة الحج.

وفي هذا الصدد، أشار أحمد لبيب، أحد أفراد أسرة الحاج المصري المتوفى، إلى أن الراحل سافر منذ 20 يوما وأدى عمرة، وكان ينتظر أداء فريضة الحج، ولكنه مرض وتوفى داخل المستشفى، متأثرا بإصابته بمرض الكبد هناك.

وبين لبيب أن ما يهون عليهم الفراق هو حسن خاتمة خاله، الذي توفى أثناء موسم الحج وصلى عليه ذلك العدد الكبير من المتواجدين في موسم الحج، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأوضح أن الحااج الراحل يبلغ من العمر 62 عاما، وله ولدان اجتهد في تربيتهما، والجميع يشهد له بحسن الخلق.

المصدر: "المصري اليوم"