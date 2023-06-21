دفن بين الكعبة وجبل عرفات.. وفاة مواطن مصري فور وصوله الحرم المكي (صورة)

توفي اليوم الأربعاء مواطن مصري، عقب فترة وجيزة من وصوله إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك فريضة الحج في مكة المكرمة.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن الحاج المدعو "جمال عمارة" أصيب بإعياء شديدة داخل السكن، نتيجة إصابته بمرض الكبد، ونقل إثر ذلك الى المستشفى، لتعلن وفاته في وقت لاحق، ليدفن في منطقة بين الكعبة وجبل عرفات.

ووفقا للموقع، فإن الحاج من سكان من محافظة المنوفية، وسافر إلى السعودية منذ أسبوعين لأداء فريضة الحج، ليتوفاه الله في أقدس بقاع الأرض.

وسبق الحاج "عمارة" حادثة مشابهة مع حاج سوري، أصيب بوعكة صحية مفاجئة فقرر ترك وصية مؤثرة لأبنائه، لتتوفاه المنية بعد 3 ساعات فقط.

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المصدر: وسائل إعلام مصرية