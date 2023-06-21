محمد رمضان يتظلم على قرار الحجز على إحدى فيلاته في "أكتوبر"

كلف الفنان محمد رمضان محاميه الخاص بالتظلم على قرار حجز فيلا يملكها في أحد المجمعات السكنية بمدينة أكتوبر، مع أنباء عن أن القضاء أمر بالتنفيذ عبر القوة الجبرية.

وكانت قد انتشرت أخبار في وقت سابق، بأن جهات قضائية قد أصدرت قرارا بالتحفظ على الفيلا الخاصة للفنان محمد رمضان بأكتوبر، حيث امتنع رمضان عن التنفيذ، فأصدرت الجهات القضائية قرارا بالتنفيذ بالقوة الجبرية، وهو ما تجري دراسته أمنيا، كما تقدّم محضر التنفيذ ببلاغ إلى جهات التحقيق بأكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضدّه بتهمة التبديد.

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وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيع الفنان محمد رمضان تعاقدا مع إحدى القنوات الفضائية بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، حيث نصّ العقد على عدم تمثيله في قنوات أخرى، إلا أنّه أخل ببنوده فأقامت القناة دعوى ضده.

وفي سياق آخر، احتفل الفنان رمضان بنجاح أغنيته Come Baby Come، التي قدّمها خلال أحداث فيلم "هارلي"، حيث تخطت مشاهداتها حاجز حدود 23 مليون عبر موقع "يوتيوب".

المصدر: القاهرة 24