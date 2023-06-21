مصر.. الحجز على فيلا الفنان المصري محمد رمضان

قرر قاضي الأمور المستعجلة في مصر الحجز على فيلا الفنان محمد رمضان بكمبوند في مدينة 6 أكتوبر، لعدم سداده الرسوم القضائية الصادرة ضده والمقدرة بحوالي 9 ملايين جنيه.

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وحجزت السلطات القضائية على 27 تكييفا بالفيلا بقوة 2.25 حصان، حيث امتنع "رمضان" عن عرض التكييفات للبيع لسداد أموال الدولة، كما أغلق أبوابها، ليصدر قاضي الأمور المستعجلة قرارا بالكسر وجار دراسته أمنيا.

وتقدم محضر التنفيذ أيضا ببلاغ إلى نيابة 6 أكتوبر لتحريك الدعوى الجنائية ضده بتهمة التبديد.

يذكر أن الفنان محمد رمضان أبرم مع إحدى القنوات الفضائية عقدا بقيمة 100 مليون جنيه لتمثيل المسلسلات خلال 5 سنوات، حيث نص على عدم التمثيل في أي قناة أخرى، إلا أنه عقب ذلك، أخل بهذا البند، فرفعت القناة دعوى عليه وقدرت الرسوم القضائية ضده بمبلغ 9 ملايين جنيه.

المصدر: أخبار اليوم