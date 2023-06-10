الفنان محمد رمضان يطلق تصريحات جرئية بخصوص ثروته ويكشف عن دور رئيس راحل يتمنى أن يؤديه

أطلق الفنان المصري محمد رمضان الشهير بتصريحاته الجريئة خبرا بخصوص ثروته، وكاشفا عن عمل يتمنى تقديمه.

وخلال لقاء ببرنامج "ضيفي"، أوضح محمد رمضان قائلا: "أنا أغلي مغني فى مصر حالياً، والمطرب اللي بعدي بياخد 50% من أجري، بالإضافة أني بطلب طيارة خاصة وعدد راقصين معين".

كما قال رمضان: "كنت أتمنى تقديم عمل عن الرئيس الراحل أنور السادات، وذلك بحكم علاقتي الطيبة مع عائلة الرئيس الراحل، إلا أن ما قدمه أحمد زكي في فيلم "أيام السادات" تسبب فى إغلاق تقديم هذا الحلم، خاصة أنه قدمها بحرفية شديدة ولاقت نجاحا كبيرا".

المصدر: "صدى البلاد"