"لن تصدق عينيك".. شبيه الفنان محمد رمضان يثير جدلا وحيرة واسعة في مصر

تداول عدد كبير من المصريين خلال الساعات القليلة الماضية، فيديو لشاب من محافظة الفيوم يشبه بشكل كبير الفنان المصري محمد رمضان.

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وأثار الشاب ضجة واسعة في مصر بسبب الشبه الكبير بينه وبين الفنان محمد رمضان، حيث وصف البعض الأمر بـ"فولة واتقسمت نصين" مما يدل على التشابه الكبير بينهما.

يذكر أن الفنان محمد رمضان نشر صورا غريبة، اليوم الجمعة، أثار بها جدلا واسعا حيث ظهر داخل طائرته الخاصة واضعا منشفة على وجهه ويرتدي فوقها نظارة الشمس.

وجاء الظهور الغريب لمحمد رمضان أثناء تواجده في رومانيا لتحضير أغنية جديدة مع المطرب الشهير Mario Fresh، وذلك لعرضها بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى القادم.

المصدر: RT