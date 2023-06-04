عينيا ليك.. الفنان محمد رمضان يستجيب لاستغاثة مصري (فيديو)

استجاب الفنان المصري محمد رمضان لاستغاثة رجل يبلغ من العمر 48 عاما يدعى أحمد عبد الرحمن وشهرته حمادة السباكي، من المنزلة بمحافظة الدقهلية.

طلب حمادة السباكي من محمد رمضان مساعدته في الزواج كونه يبلغ من العمر 48 عاما ولم يتزوج حتى الآن لضيق ذات اليد ولا يجد قوت يومه.

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بأخبار المنزلة بمحافظة الدقهلية مقطع فيديو خاص بالرجل وهو يناشد محمد رمضان لمساعدته.

وعلى الفور استجاب رمضان، وكتب معلقا على الفيديو: "اللي أنت عايزه أنا عينيا ليك، ابعت لي كل بياناتك ورقم تليفونك على الخاص وهتواصل معاك على طول، وربنا يجعلني سبب بسيط في مساعدتك وإسعادك يا رب".

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري