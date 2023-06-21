السعودية.. مشاجرة جماعية بين تلاميذ مدرسة بالعصي والأدوات الحديدية والسلطات تتحرك

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في السعودية، بيانا بخصوص وقوع مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بالعصي وأدوات حديدية بإحدى المدارس في محافظة القطيف.

وأكدت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في بيانها أن المدير العام في المنطقة أمر بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بمشاجرة نشأت بين طلاب إحدى المدارس في محافظة القطيف.

وأشارت إلى أن اللجنة ستقف على المتسببين في الحادثة ومحاسبتهم وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك المطبقة في المدارس.

وإثر مقطع فيديو متداول يوثق الحادثة، بينت الإدارة أن "مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، قد وقع يوم الاثنين الماضي الأول من ذي الحجة في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف".

وأوضحت أنه تم التعامل في حينه مع الموقف من قبل إدارة المدرسة، كما أبلغت الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الطلاب المشاركين في المشاجرة.

المصدر: صحيفة "الرياض"