السعودية: صدور أمر بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين

أصدر النائب العام في السعودية، اليوم الأربعاء، أمرا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع مرئي فيه إساءة لأحد الوافدين.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناء على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك خلال قيامهم بالإساءة لأحد الوافدين، بظهور أحدهما متنكرا بزي نسائي أثناء تواجدهما في المركبة، وتوثيق فعلهم ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة، فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيدا لإحالتهما إلى المحكمة المختصة، والمطالبة بالعقوبات الرادعة.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة ترصد كل ما من شأنه المساس بالآداب العامة، أو حقوق الآخرين، أو حياتهم الخاصة، والمطالبة بتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.

المصدر: "واس"