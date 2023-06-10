مصر.. جريمة مروعة في منطقة السيدة زينب ومباحث القاهرة تتحرك

قبضت مباحث العاصمة المصرية القاهرة، على شاب بتهمة تسديد عدة طعنات في جسد والده بالسكين، وإلقاء جثته من الطابق الثامن بمنطقة السيدة زينب.

وعن تفاصيل الواقعة، تلقت الأجهزة الأمنية في القاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شخص مصاب بطعنات في البطن والصدر، في أحد شوارع دائرة قسم السيدة زينب.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، حيث تبين بالفحص أن المتوفي يبلغ من العمر 57 سنة، مقتول بـ6 طعنات في جسده، بالإضافة إلى تهشم في منطقة الرأس بسبب السقوط من أعلى العقار، فيما تحفظ فريق البحث على الكاميرات الموجود في مكان الحادث لتفريغها، وتم الاستماع إلى أقوال شهود عيان، لكشف ملابسات الواقعة.

وبينت التحريات الأولية أن ابن المتوفي وراء ارتكاب الواقعة بعد مشاجرة نشبت بينهما داخل الشقة، وتم القبض عليه.

كما طالبت النيابة العامة، ضباط مباحث السيدة زينب، بسرعة إجراء التحريات في الواقعة، وكشف ملابساتها.

المصدر: "المصري اليوم"