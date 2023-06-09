مصر.. أخ يقتل شقيقه بعد مشادة كلامية بطريقة مروعة!

شهدت محافظة الغربية في مصر مقتل شاب على يد شقيقه مستخدما عصا خشبية، مما أدى إلى إصابته بجرح شديد في الرأس، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

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وقالت وسائل الإعلام المصرية في الجريمة التي شبهتها بقصة "قابيل وهابيل"، إن الشاب قتل شقيقه بسبب الخلاف بينهما، حيث انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شخص يدعى"محمود. ع. ش" ويبلغ من العمر 45 عاما، على يد شقيقه ويدعى "ابراهيم. ع. ش" مستخدمًا عصا خشبية، بعد مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات بينهما.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بسرعة التحريات وتم ضبط المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات مراقبة الواقعة وسؤال أهلية المجني عليه.

جرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة، والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.

المصدر: القاهرة 24