"أشلاء آدمية" تثير الرعب في أرقى أحياء مصر

عثر بعض الأهالي على ساق أدمية وأجزاء أخرى في منطقة مهجورة بحي المعادي الراقي بجنوب العاصمة المصرية القاهرة ما تسبب في إثارة الذعر بين الأهالي بالمنطقة.

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وتلقى قسم شرطة المعادي، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على ساق آدمية بمنطقة مهجورة بدائرة القسم، وانتقل رجال رجال المباحث والأدلة الجنائية لمكان الواقعة.

وعُثر على ساق آدمية على الأرض بمنطقة مهجورة، وبالفحص بمسرح الجريمة عُثر على أجزاء أخرى نُقلت للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكُلفت إدارة البحث الجنائي لجمع التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة؛ لكشف غموض الحادث وسرعة ضبط مرتكب الواقعة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

المصدر: مصراوي