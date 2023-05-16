المخرجة السورية رشا هشام شربتجي تنعي والدها برسالة مؤثرة

برسالة مؤثرة، نعت المخرجة السورية رشا شربتجي عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" والدها الراحل المخرج هشام شربتجي.

ونشرت رشا شربتجي صورة والدها الراحل، معلقة عليها بالقول: "رحل عني اليوم من كان معلمي الأول، رحل جسدا فقط لكن روحه ستبقى عالقة معي بكل تفاصيلي، في كل لحظةٍ علمني فيها كيف أقف خلف الكاميرا وأدير حركتها، في كل لحظةٍ ناديتُها فيه "بابا" ووجدته بجانبي، في كل كلمةٍ قالها لي يوما وتقبلتها أو حتى رفضتها، في كل عناق وحب وفخر".



وأضافت: "أنا مدينة لك بكل لحظة نجاح عشتها لأن الفضل كان لك فيها، مدينة لك بكل هذه السمعة الطيبة التي ورّثتني إياها وحملتني مسؤوليتها أضعافا مضاعفة، مدينة بكل لحظة صدق وأمان وأمانة ونصيحة في كل عمل كنتُ أقدمه للناس ليكون بأبهى صورة..كنتَ لي الملجأ والعز والسند، سأكمل الطريق بعدك وأبقى حريصة على تنفيذ كل تعليماتك التي رسّختَها فِيَّ، وأعدك أني سأكون أمينة على عملي وأصبح أفضل لكني أعرف أني لن أكون مثلك لأنك شخص لا يتكرر".

وأكملت: "شيخ كار المخرجين وبكل فخر والدي هشام شربتجي في ذمة الله، ادعو له بالرحمة والمغفرة ولا تنسوا كل ما قدمه لنا، فنحن مدينون له بذاكرة نقية".

ويوم الثلاثاء، توفي المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، عن 75 عاما.

المصدر: RT