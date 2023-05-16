رسالة مؤثرة من الفنان ياسر العظمة للمخرج الراحل هشام شربتجي

بكلمات مؤثرة، نعى الفنان ياسر العظمة المخرج السوري الكبير هشام شربتجي، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 75 عاما.

وعلى حسابه في "إنستغرام"، نشر العظمة صورا تجمعه بالمخرج الراحل شربتجي، معلقا عليها بالقول: "في يوم ميلادي، يرحل عنا صديق عزيز، بدأنا معا مسيرة الفن الاحترافي الطويل ، فاستعذبنا البدايات، واقتحمنا الدروب الشائكة، وأذللنا الكثير من المصاعب، ومهدنا الطريق الوعر أمام من مشى معنا أو بعدنا في ذات الطريق".

وأضاف: "رحمة الله عليك ياصديقي الغالي هشام، وتعازي الحارة لابنته المخرجة الشابة رشا شربتجي، ولابنه المخرج والمصور يزن، ولكافة أسرته وأقربائه..أسكنه الله فسيح جنانه، وغفر ذنوبه جميعا، وما البقاء إلا لوجه الله تعالى".

جدير بالذكر أن شربتجي كانت له بصمة كبيرة عندما أطلق مع ياسر العظمة سلسلة المسلسلات السورية الكوميدية الشهيرة مرايا ابتداء من مرايا 84 - ومن ثم مرايا 86 - ومرايا 88.

المصدر: RT