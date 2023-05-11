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جورجينا رودريغيز تنشر مجموعة صور بـ"البكيني" في السعودية وتثير الجدل مجددا (صور)

مجتمع

جورجينا رودريغيز تنشر مجموعة صور بـ
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أثارت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز شريكة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، جدلا في مواقع التواصل بعد إعادة نشرها صورة بـ"البكيني" ( ملابس السباحة).

وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت جورجينا مجموعة من الصور لها وهي ترتدي "البكيني" الأزرق في منزلها بالرياض، معلقة بالقول: "كل سماء لها لونها".

وأثارت هذه الصور جدلا كبيرا في مواقع التواصل، حيث رأى البعض أنها غير مناسبة بحكم تواجد جورجينا في السعودية، فيما اعتبر الكثيرون أن جورجينا حرة بأن تقوم بذلك فهي في منزلها، وأن تنشر الصور في حسابها الخاص.

المصدر: RT

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