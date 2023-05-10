مصر.. زوجة حسن شاكوش ترد على إصابتها بأمراض تمنعها من الزواج

ردت ريم طارق، زوجة مطرب المهرجانات في مصر حسن شاكوش، على التصريحات التي خرج بها طليقها الأول بعد أزمتها الأخيرة مع شاكوش، بأنها غير لائقة صحيا للزواج.

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وقالت ريم، في تصريحات تلفزيونية، إنها تتعرض للتشهير من طليقها، موضحة أنه ليس له أي صفة للتعليق على أزمتها مع زوجها حسن شاكوش.

وعن تصريحات طليقها بأنها غير صالحة للزواج وغير لائقة صحيا للزواج، قالت "إن كان كلامه صحيحا فليتقدم بمقاضاتها أمام القضاء"، موضحة أن يشهر بها بهدف الضغط عليها لتتنازل عن القضايا التي رفعتها عليه بعد الطلاق.

وكشفت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش أنها تقدمت ببلاغ ضد طليقها تتهمه فيه بالتشهير بها، مطالبة الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات ضده.

ورفضت ريم التعليق على مشكلتها الرئيسية مع زوجها حسن شاكوش وإمكانية الصلح وعودتها إليه مرة أخرى.

وكان طليق ريم قد خرج في تصريحات تلفزيونية معلقا على أزمتها مع شاكوش قائلا: الصدمة اللي اتفاجئت بيها إنها تتجوز تاني، هي مريضة لا تصلح للزواج، عندها تعب صحي لا يمكنها الزواج، وده ظهر بعد شهرين من زواجي منها، وأهلها كلموني عشان تتطلق.

وأثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الأيام الماضية، بعدما تصدرت أزمة شاكوش وزوجته المشهد، حيث قام بطردها من مسكن الزوجية بعد زواجهما منذ 55 يوم تقريبا، حيث سجدت زوجته في يوم زفافهما.

وكانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، تزوجت من رجل أعمال صاحب توكيل سيارات بمنطقة الجيزة، ويدعى أحمد خليل، وحصل بينهما طلاق منذ فترة قبل تعرفها على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو السر الذي احتفظت به لنفسها ولم تخبر شاكوش عن تلك الزيجة.

وأكد أحد المصادر المقربة من الأسرة أن حسن شاكوش علم بسابقة زواجها بالصدفة، على إثر خلافات نشبت بينهما، وطردها شاكوش في وقت متأخر من المنزل، وعلى الفور حررت ريم طارق بلاغا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية