حسن شاكوش يفجر مفاجأة كبيرة ويكشف عن أعمال سحر كانت زوجته تقوم بها

كشف مطرب المهرجانات المصري، حسن شاكوش، عن تفاصيل وأسباب الخلاف مع زوجته ريم طارق، بعدما حررت محضر ضده واتهمته بطردها.

وفجر حسن شاكوش مفاجأة كبيرة خلال ظهوره بمقطع فيديو متداول، حيث أكد أنه تحت سيطرة الأعمال السحرية.

وفي السياق، علقت ريم طارق، زوجة شاكوش، على تسريب صور زواجها الأول، عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

وقالت: "دا مش عيب.. حسن وابن اختو مطلعين أن ريم كانت ماشية غلط وبيعملوا اكونت فيك يسيء لسمعتها وهي متجوزة دا مش عيب ولا حرام".

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واختتمت: "عيب أوووى يا حسن تشهر بمراتك وتخلي محمد شاكوش ابن اختك يتكلم على عرضك".

وفي وقت سابق، نشر موقع "القاهرة 24" صور حفل زفاف زوجة حسن شاكوش ورجل الأعمال أحمد خليل طليقها السابق، قبل زواجها من المطرب الشعبي حسن شاكوش.

كانت ريم طارق زوجة حسن شاكوش، تزوجت من رجل أعمال صاحب توكيل سيارات بمنطقة الجيزة، ويدعى أحمد خليل، وحصل بينهما طلاق منذ فترة قبل تعرفها على مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهو السر الذي احتفظت به لنفسها ولم تخبر شاكوش عن تلك الزيجة.

وأكد أحد المصادر المقربة من الأسرة أن حسن شاكوش علم بسابقة زواجها بالصدفة، على إثر خلافات نشبت بينهما، وطردها شاكوش في وقت متأخر من المنزل، وعلى الفور حررت ريم طارق بلاغا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة بقيمة 500 ألف جنيه لصالحها بديل مؤخر الصداق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية