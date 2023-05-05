موقع مصري ينشر تفاصيل الخلاف بين المطرب حسن شاكوش وزوجته

أثارت شكوى زوجة المطرب المصري حسن شاكوش ضد زوجها بطردها من المنزل والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها ووصل أمانة بديل مؤخر صداقها، الجدل على مواقع التواصل.

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وعقب انتشار الخبر، فجّر أحد المقربين من أسرة حسن شاكوش في تصريح لموقع "القاهرة 24"، مفاجأة بخصوص الخلافات الأسرية التي نشأت بينه وبين زوجته، مشيرا إلى أنها بدأت عندما عرف المطرب حسن شاكوش أن زوجته كانت قد تزوجت سابقا وأنه لم يكن يعلم.

وأوضح أحد المقربين من الأسرة أن حسن شاكوش لم يكن يعلم بزواج زوجته ريم طارق بآخر من إحدى محافظات الصعيد، مما أثار حفيظته ونشبت بينهم العديد من المشاكل الأسرية.

وأردف المصدر بالقول إن حسن شاكوش اكتشف تلك الزيجة بالصدفة، الأمر الذي تطور إلى مشاكل بينهما حيث أقدم على طردها من الفيلا الخاصة به في منطقة أكتوبر والاستيلاء على إيصال أمانة وبعض المشغولات الذهبية خاصتها.

وحررت ريم طارق محضرا لتضررها من زوجها وطردها من منزل الزوجية منذ أيام، والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

المصدر: "القاهرة 24"