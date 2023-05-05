خلافات بين مطرب مصري شهير وزوجته تصل قسم الشرطة (صور)

حررت زوجة مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش محضرا الأخير بقسم شرطة أكتوبر أول، تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

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وذكرت وسائل مصرية أن مدير الإدارة العامة للمباحث تلقى إخطارا من مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق (28 سنة) ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته "حسن شاكوش" لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وعللت تأخيرها في البلاغ أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة.

وتحرر محضر بالواقعة أحيل إلى النيابة التي تولت التحقيق.

ويعاقب القانون في حالة الاستيلاء على المنقولات الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة على ألا تزيد عن 3 سنوات لكل من يبدد قائمة منقولات في حال إذا وقع على قائمة تفيد باستلامه لهذه المنقولات، ويعاقب القانون بعقوبة تصل لـ3 سنوات وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية.

تجدر الإشارة إلى أن المطرب حسن شاكوش أحيا في 10 مارس السابق حفل زفاف كبير، حضره عدد كبير من المطربين منهم تامر حسني، ومصطفى قمر، وحمو بيكا، وعدد آخر من الفنانين الذين حرصوا على تهنئته بهذه المناسبة السارة، وكانت ريم صادق سعيدة بهذه الزيجة حتى أنها سجدت شكرا لله على وجوده في حياتها، وإتمام زواجهما.

المصدر: وسائل إعلام مصرية