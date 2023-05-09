مصر.. وفاء مكي تفاجئ ميار الببلاوي بعد تغيير شهادتها حول براءتها من جريمة بشعة في عهد مبارك

ردت الفنانة المصرية وفاء مكي على تصريحات ميار الببلاوي، بعد تراجعها عن إثبات الحقيقة التي أدلت بها في برنامج "صبايا الشمس" مع الإعلامية ريهام سعيد.

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وقالت وفاء مكي: "بعد ما اعترفت قدام هند عاكف والتسجيلات التي تثبت براءتي قدام سيد شعراوي، أنا معرفش هيا ليه بتعمل كده، "أنتي كده بتهيني وبديني نفسك".

وأضافت وفاء مكي خلال تصريح خاص لـ "أهل مصر"، ردًا على تصريحات ميار الببلاوي وتغيير شهادتها، تغير براحتها، وموقفها مش ثابت، بعد 23 سنة مخبية شهادة الحق، ويوم ما تعترف بيها تغيرها؟.

وعن مقاضاة ميار الببلاوي لـ وفاء مكي: قالت: تقاضيني أنا ليه، هو أنا اللي اعترفت بـ شهادة الحق وبعد كدة رجعت غيرتها، وأنا اللي سجلت مع ريهام سعيد ورجعت في كلام، والتسجيل ساعة إلا ربع معايا عن شهادتها وبرائتها ليا مع سيد شعراوي هيتحول للنائب العام، وأنا اللي هقوم بمقاضاتها.

وتراجعت الفنانة ميار الببلاوي عن تصريحاتها الأخيرة حول براءة الفنانة وفاء مكي، في قضية تعذيب الخادمتين التي هزت مصر عام 2001.

وأكدت ميار أن وفاء مكي كاذبة، وأنها من عذبت الخادمتين، متعجبة من دفاع الأخيرة عن نفسها حول براءتها.

وكتبت ميار الببلاوي منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت فيه: اللهم لك الحمد ربنا ظهر الحقيقة من شاهد عيان، وكده أنا كنت بأنب ضميري على الفاضي، سؤال إيه اللى بتعمليه ده يا وفاء، أنا قلت إن في موقف حصل لكن كده أتحسمت كفاية بقى، ملقتيش حد تدوسى عليه غيري وتمثلي البراءة، أوعلشان أنا مش بتاجر بالموضوع ورافضة أتهم بأني بجري ورا تريند، وأفضل ألف معاكم على القنوات والمواقع بالشكل المستفز دا.

المصدر: أهل مصر