مصر.. مشاجرة كبيرة في عزاء الفنان مصطفى درويش (فيديو)

شهد عزاء الفنان المصري الراحل مصطفى درويش حالة من الشد والجذب بين مجموعة من الأشخاص.

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ووفقا لموقع "مصر تايمز" المصري أدى الازدحام إلى مشدات أدت إلى مشاجرات سرعان ما انتهت تقديرا للفنان الراحل، وتأكيدا منهم أن الحزن الذي يسيطر عليهم جعلهم يخرجون عن شعورهم قليلا.

وأقيم عزاء الفنان مصطفى درويش بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، وجاء في مقدمة المعزين الفنان وائل عبد العزيز، برفقة أشقاء الراحل مصطفى درويش، وخطيبته.

المصدر: مصر تايمز