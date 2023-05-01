مصر.. الفنان الراحل مصطفى درويش نجا من كورونا بصعوبة وترك وصية (فيديو)

توفي اليوم الاثنين، الفنان مصطفى درويش، إثر سكتة قلبية حسبما كشف شقيقه هاني درويش، حيث أقيمت صلاة الجنازة عليه بعد صلاة العصر، من مسجد الحصري بأكتوبر.

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ونشرت وسائل الإعلام المصرية فيديو سابقا لمصطفى درويش ببرنامج معكم منى الشاذلي، كشف فيه عن كتابته وصيته من قبل، وذلك عندما أصيب بفيروس كورونا، وظهرت عليه أعراض خطيرة، قائلا: أصبت بفيروس كورونا، ودخلت المستشفى وكنت تعبان جدا، مكنش دور عابر.

وتابع: كان عندي وجع بطن شديد وحرارتي بتزيد، والتهابات على الصدر، كنت بموت فعلا وبدأت أكتب وصيتي، واديت باسورد الخزنة لإخواتي، وقلتلهم على مكان فلوسي وعليا فلوس لمين عشان يسددوها.. بس عدت متعافيا والحمد لله.

المصدر: القاهرة 24