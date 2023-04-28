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بالفيديو.. الفنانة شيرين عبد الوهاب تسقط بقوة من على مسرح في دبي

مجتمع

بالفيديو.. الفنانة شيرين عبد الوهاب تسقط بقوة من على مسرح في دبي
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلة غنائية لها في دبي.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية فيديو لحظة سقوط شيرين على المسرح، حيث أنها بعد وقوفها بمساعدة عدد من الأشخاص، قالت شيرين: "كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين مابيتعلموش..والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!"

وأضافت: " شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وأنا هرفع قضية وأطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال".

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل عن تعاطفهم مع شيرين، متمنيين لها السلامة.

المصدر: RT

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