بالفيديو.. الفنانة شيرين عبد الوهاب تسقط بقوة من على مسرح في دبي

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب على المسرح خلال حفلة غنائية لها في دبي.

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وتداول رواد مواقع التواصل والصفحات الإخبارية فيديو لحظة سقوط شيرين على المسرح، حيث أنها بعد وقوفها بمساعدة عدد من الأشخاص، قالت شيرين: "كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين مابيتعلموش..والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!"

#عرب_وود | 🔥 منذ قليل.. لحظة سقوط #شيرين على المسرح: 💬 "كل الفنانين اللي بيحصل معاهم كده بسبب السبيكرات اللي مفروض تكون مدفونة لكن المنظمين مابيتعلموش..والسوشيال ميديا هتسيب كل حاجة وتكتب شيرين وقعت!"#شيرين_عبد_الوهاب#شيرين_في_دبيpic.twitter.com/f0OsuP23kb — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) April 28, 2023

وأضافت: " شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وأنا هرفع قضية وأطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال".

#عرب_وود | شيرين بعد سقوطها: شوفوا رجلي ازرقت ازاي..اللي بيحصل قلة ذوق وانا هرفع قضية واطالب بتعويض كبير ..خلينا نأمن مستقبل العيال" #شيرين_في_دبي#شيرين#شيرين_عبد_الوهابpic.twitter.com/iW0AOxJHY3 — ArabWood - عرب وود (@ArabwoodTV) April 28, 2023

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل عن تعاطفهم مع شيرين، متمنيين لها السلامة.

المصدر: RT