فنانة سعودية تسخر من المصرية شيرين عبد الوهاب بعد أزمة ضربها وعلاجها من الإدمان

علق المتحدث الرسمي الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية محمد عبد الله، وعضو مجلس إدارة النقابة، على سخرية الفنانة السعودية ريم عبد الله من الفنانة شيرين عبد الوهاب.

إقرأ المزيد

وقامت الفنانة السعودية بتقليد أغنية شيرين عبد الوهاب "جرح تاني" وتحريفها لـ"ضرب تاني"، ساخرة من أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب والعلاج من الإدمان.

وقال محمد عبد الله خلال بيان صحفي: حول ما يتردد من سخرية أو ازدراء من أي إنسان تجاه إنسان آخر، نعلم تمامًا أن الفنان ملك لجمهوره، ونقدر صدمة الجمهور حينما يسمع أي خبر سلبي عن فنان يحبه ويقدره، ولكن في المقابل حياة الناس مليئة بالنجاحات والإخفاقات.

وأضاف: فلا يجوز أن نواجه أي إخفاق لأي إنسان بالتنمر والسخرية لاسيما وأن الإخفاق يؤثر سلبًا على حياة صاحبه، فلا نزيد الأمر سوءًا بالتنمر والسخرية منه، وإذا كان الفنان له رصيد عند جمهوره، فلا يجيب أن يلغي رصيده فجأة في قلوب محبيه في حال حدوث أي اضطرابات في حياته الشخصية.

وأردف الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين: ورسالتي إلى المتنمرين وأصحاب السهام الموجهه إلى الفنانة شيرين هي “تعلموا الدعم والوقوف بجانب الإنسان في أي محنة يمر بها، فما بالكم بالفنان الذي يحتاج إلى الدعم النفسي والمعنوي حتى يستطيع مواجهة جمهوره فيما بعد، وابتعدوا عن الشماته والتنمر والسخرية”.

وكانت الكلمات كالآتي:

ضرب تاني.. هو قلبي لسه طاب من الأولاني

أروح له تاني.. هو قلبي ينسى ضربه الأولاني

وقعت مرة وقمت من السرير تاني

ضربني مرة وقلت ضرب الحبيب غالي

من النهارده مفيش إدمان.. مفيش ألوان

من النهارده مفيش شرب.. مفيش ده كمان يا زمان

من النهارده مفيش قعدات.. مفيش أصحاب

من النهارده مفيش إدمان.. مفيش أصحاب

والله يعوض على الأيام وعلى الليالي

المصدر: القاهرة 24