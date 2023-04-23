جدل كبير حول حديث عن أصول صدام حسين

انتشر مقطع فيديو، للشيخ قيس الخزعلي، حول الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، أثار جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وصرح الخزعلي وهو أمين عام حركة "عصائب أهل الحق" الشيعية في العراق، في خطبة عيد الفطر، بأنه استنادا لفحص DNA أجرته الولايات المتحدة، تبين أن "أصول الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تعود للهند".

وقال خلال الخطبة "نحن شعب أصيل وليس مجتمعا لقيطا مثل بعض المجتمعات التي صارت الآن دول عظمى، نحن شعب أصيل، شعبنا له امتداداته على هذه الارض منذ آلاف السنين".

وتابع الخزعلي: "لم نأت استيرادا كما كان يدعي صدام الهدام عندما اتهم سكان هذا البلد الأصليين بأنهم جاؤوا من الهند، ثم بعد ذلك عندما قاموا بتحليل DNA تبين أنه هو الذي جاء من الهند، لا هذا الشعب أصيل وله جذوره الضاربة في عمق التاريخ".

سماحة الشيخ الخزعلي: تحليل الـ"DNA" أظهر أن رئيس النظام الاجرامي السابق صدام حسين أصله "هندي".#صدام_الهنديpic.twitter.com/97khD0Cdh3 — نجاح محمد علي (@najahmalii) April 22, 2023

وامتلأت "تويتر" بالآلاف الآراء ما بين مؤيدة لما قاله الخزعلي، وعارضة، وهذا بعض مما ورد.

كتب أحد المغردين قائلا: "نقلا عن النساب أحمد البنداوي الكعبي: ما تفضل به الشيخ قيس الخزعلي حقيقي ومطابق لما أشارت له كتب الأنساب العربية القديمة، حيث أن عشائر الندا التي ينحدر منها صدام حسين جاءت من مناطق البنجاب الهندية".

نقلا عن النساب احمد البنداوي الكعبي : ما تفضل به الشيخ قيس الخزعلي حقيقي ومطابق لما اشارت له كتب الانساب العربية القديمة ؛ حيث ان عشائر الندا التي ينحدر منها صدام حسين جاءت من مناطق بنجاب الهندية .#انه_اخو_ميتاب#صدام_الهنديpic.twitter.com/I6se9gOZu3 — أبو مهدي (@mhoonn8076) April 22, 2023

وعلق آخر: "يستحون منها وينكرونها وميريدون يقبلون بيها حالها حال حفرة الجريذية الختل بيها متعودين على تزييفكم للحقائق من زمن العشرة المبشرين بالجنة".

#صدام_الهندي يستحون منها وينكرونها وميريدون يقبلون بيها حالها حال حفرة الجريذية الختل بيها متعودين على تزييفكم للحقائق من زمن العشرة المبشرين بالجنة pic.twitter.com/egIr9YHv2v — شهد الياسري (@Shahadyasiri) April 22, 2023

وكتب آخر: "خلصوها علينا، مرة تبعية ومرة فرس ومرة مجوس ومرة ايرانيين ومرة عجم ومرة صفويين ومرة ذيول ، تالي ماتالي يطلع صنمهم هندي ، أكول الجماعة ليش يحبون عبادة الحكام والسلاطين ويقدسون الرموز يمكن الموضوع اله ارتباط بابقار الهند !!".

خلصوها علينا ، مرة تبعية ومرة فرس ومرة مجوس ومرة ايرانيين ومرة عجم ومرة صفويين ومرة ذيول ، تالي ماتالي يطلع صنمهم هندي ، اگول الجماعة ليش يحبون عبادة الحكام والسلاطين ويقدسون الرموز يمكن الموضوع اله ارتباط بابقار الهند !!#صدام_الهنديpic.twitter.com/EVWA6CKYDC — عريف شمخي / الحساب الثاني (@areefshamqea) April 23, 2023

وعلق آخر: "بالله عليكم من الهندي وذو الاصول الشرق آسيوية في هذه الصورة؟ صدام العربي السُنّي الذي كان يمتلك شرف الخصومة والشجاعة وهذه هي اهم صفات العرب اما الكاولي الخزعلي الذي لا يمتلك اي شرف للخصومة ولا ذرة شجاعة!".

بالله عليكم من الهندي وذو الاصول الشرق آسيوية في هذه الصورة؟

صدام العربي السُنّي الذي كان يمتلك شرف الخصومة والشجاعة وهذه هي اهم صفات العرب



اما الكاولي الخزعلي الذي لا يمتلك اي شرف للخصومة ولا ذرة شجاعة!#صدام_الهنديpic.twitter.com/iQYBCFJmO7 — عثمان الجنابي (@Othmanaljanabi_) April 22, 2023

وكتب آخر: "الفعل صدام لم يك عربيا، الأنباء التي انتشرت بعد القبض على صدام والكشف عن نتائج الفحوص الجينية التي أجريت عبر استخدام فحص أتوسومال Autosomal STR، تسمح أيضا بتحديد السلالة الذكرية أو الأبوية بقراءة المركرات في الحاسبات الجينية لمطابقة نسبة جثتي عدي وقصي بعد تشوههم".

بالفعل صدام لم يك عربيا #صدام_الهندي

الانباء التي انتشرت بعد القبض على صدام والكشف عن نتائج الفحوص الجينية التي اجريت عبر استخدام فحص أتوسومال Autosomal STR الذي يسمح أيضا بتحديد السلالة الذكرية أو الأبوية بقراءة المركرات في الحاسبات الجينيةلمطابقة نسبة جثتي عدي وقصي بعد تشوههم pic.twitter.com/3cnliZCVI2 — الإعلامية آية حسين (@31Iraq313) April 22, 2023

المصدر: RT