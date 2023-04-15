الإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني تكشف عدد زيجاتها الحقيقية وتعلق على إمكانية زواجها مرة أخرى (فيديو)

قالت الإعلامية المصرية الشهيرة رضوى الشربيني، إن دفاعها عن المرأة عرضها للشائعات، حيث قيل إنها تزوجت 13 مرة أو ربما 17 مرة، مؤكدة أنها تزوجت مرة واحدة فقط.

وخلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع"، أوضحت رضوى الشربيني أن هناك التزامات للمرأة في منزل زوجها، وهناك أمور "حتى لو مش ملزمة فالزوجة لازم تعملوا بطيب خاطر"، لافتة إلى أن "هناك الكثير من الناس تعتقد أنه لكي تنجح المرأة يجب أن يكون وراءها رجل".

وعن إمكانية خوضها تجربة الزواج مرة أخرى، أشارت إلى أن ذلك "اقتناع" لديها، مضيفة : "يوم ما ربنا سبحانه وتعالى هيرزقني بالراجل اللي يحبني ويقدرني ويفهمني ويطبطب عليا ويجبر بخاطري، ممكن أتجوزه".

وأشارت إلى أن الرجال في البداية يخافون منها جدا"، متابعة: "بعدين بقيت أنا مش عارفة إيه اللي حصل..عايزة أقرب عشان أفهم إيه اللي جوه الصندوق".

وحول طلاقها من زوجها، قالت الشربيني: "علاقتي بزوجي كانت علاقة محترمة وأهله فيها كانوا نعمة الأب والأم، والعائلة كلها والصحاب ووالدتي وأخويا والأولاد، وكل واحد فينا راح لحاله، وقصة اتقفلت وانتهت وخلصت".

وأردفت: "الحب غير كاف للزواج، ولكن لو هناك مودة ورحمة بينك وبين حد وحسيتي أنه سكن جواكي وأنتي سكنتي جواه، صدقيني أنا لو لقيت الحد ده، هتلاقي دبلته في إيدي فورا".

المصدر: "المصري اليوم"