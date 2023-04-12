الفنانة السورية سارة نخلة تهاجم إعلامية شهيرة: "تسيء لستات مصر" (فيديو)

انتقدت الفنانة السورية سارة نخلة مجددا إعلامية شهيرة، معتبرة أن الأخيرة "تسيء لنساء مصر".

وفي مقابلة مع الإعلامية المصرية مروة صبري، انتقدت سارة نخلة بشكل صريح إحدى الإعلاميات، مشيرة إلى أن الكلام الذي تقوله الإعلامية الشهيرة "لا يصلح لأن يقال على الشاشة"، ويعد "إساءة كذلك إلى النساء في مصر وخارجها".

وواصلت نخلة هجومها على ذات الإعلامية، متهمة إياها بأنها "تفسد الأجيال، كونها تؤثر عليهم، وتخاطب 90% من سيدات مصر وتقلل من قيمتهن، كما لكل النساء".

جدير بالذكر أن سارة نخلة من مواليد 30 أيار 1990، وهي ممثلة ومذيعة سورية، حصلت على لقب ملكة جمال سوريا لعام 2015، ووصيفة ملكة جمال العرب 2015، وقدمت عددا من البرامج التلفزيونية، ولها حضور بارز في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تقدم محتوًى يتعلق بالموضة والجمال.

المصدر: RT