الولايات المتحدة.. سجين "أكله بق الفراش" حيا في سجن مقاطعة فولتون بأتلانتا (فيديو)

ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز"، بأن عائلة السجين المتوفى في سجن مقاطعة فولتون بأتلانتا، تطالب بإجراء تحقيق جنائي في وفاته بسبب "بق الفراش"، والظروف المزرية الغير صحية التي كان يعيشها.

وأشارت القناة، بأن محامي الضحية، لاشون طومسون، الذي توفي في السجن، طالب بفتح تحقيق فوري للوضع الذي كان يعيشه في الظروف المزرية.

وقال محامي العائلة، مايكل هاربر، في بيان: "إن طومسون ألقي القبض عليه لارتكابه جنحة بسيطة في 12 يونيو، وتم نقله إلى سجن مقاطعة فولتون، ووضع في جناح الأمراض النفسية بسبب مشاكل تتعلق بالصحة العقلية".

وأوضح هاربر إنه بعد ثلاثة أشهر، "عثر عليه ميتا بزنزانة في ظروف مزرية بعد أن أكلته الحشرات وبق الفراش حيا".

وأكد المحامي، إن سجلات السجن تظهر أن الطاقم الطبي لاحظ تدهور صحة طومسون، لكنه لم يساعده.

وأضاف: "لقد راقبوا صحته تتدهور حتى وفاته عندما تم العثور على جثته، رفض أحد الضباط العاملين بالسجن إجراء الإنعاش القلبي، لأنه على حد تعبيره عانى من الفزع بسبب حالته".

وشارك المحامي وعائلة الضحية صورا ومقاطع فيديو، قالوا إنها من زنزانة طومسون، والتي تظهر أنه مغطى بالحشرات والظروف المزرية في الزنزانة، والتي منحت عائلة طومسون، المحامي الإذن لمشاركتها.

وشدد المحامي: "لم يكن يستحق ذلك، شخص ما يجب أن يحاسب على وفاته، يجب إغلاق سجن مقاطعة فولتون واستبداله"، مضيفا أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن ذلك.

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المصدر: غازيتا.رو