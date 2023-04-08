الولايات المتحدة.. الشرطة تتعامل مع تقرير عن إطلاق نار محتمل في جامعة أوكلاهوما

أرسلت الشرطة العشرات من سياراتها إلى جامعة أوكلاهوما في وسط الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة وتم إغلاق الحرم الجامعي لمدة ساعتين تقريبا بعد تلقي تقرير عن حادث إطلاق نار هناك.

وفي حوالي الساعة 9:30 مساء، أفادت الجامعة عبر "تويتر" بأن هناك مطلق نار نشط في الحرم الجامعي قائلة: "فر، اختبئ، قاتل".

وقالت شرطة الحرم الجامعي في وقت لاحق إنها تحقق فقط في تقرير عن إطلاق النار.

صدرت أوامر للطلاب بالاختباء في أماكن تواجدهم بينما وصلت عشرات الدوريات من مختلف وكالات إنفاذ القانون إلى الجامعة. وبعد تفتيش المنطقة قالت الشرطة إنه لم يتم العثور على أي تهديد، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

#BREAKING 10:12 library has been cleared once - they haven't found the shooter yet. Avoid the University of Oklahoma campus, active shooter, Norman Oklahoma So far, no further details have been provided. #Norman#Oklahoma#USA#ActiveShooter#OUpic.twitter.com/41nH0hEjuo — Fast News Network (@fastnewsnet) April 8, 2023

🇺🇸 The University of #Oklahoma says no threats were found and there are no records of a shooter on the college campus.



A few minutes after the University's tweet about a possible shooter on campus, an intense police apparatus was mobilized for investigations. pic.twitter.com/fnMkVuF0sM — João Gabriel 🇪🇺🇺🇳 (@kanzler_un) April 8, 2023

المصدر: "أسوشيتد برس"