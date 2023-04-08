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الولايات المتحدة.. الشرطة تتعامل مع تقرير عن إطلاق نار محتمل في جامعة أوكلاهوما

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الولايات المتحدة.. الشرطة تتعامل مع تقرير عن إطلاق نار محتمل في جامعة أوكلاهوما
Legion-Media
الشرطة الأمريكية (صورة من الأرشيف)
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أرسلت الشرطة العشرات من سياراتها إلى جامعة أوكلاهوما في وسط الولايات المتحدة مساء أمس الجمعة وتم إغلاق الحرم الجامعي لمدة ساعتين تقريبا بعد تلقي تقرير عن حادث إطلاق نار هناك.

وفي حوالي الساعة 9:30 مساء، أفادت الجامعة عبر "تويتر" بأن هناك مطلق نار نشط في الحرم الجامعي قائلة: "فر، اختبئ، قاتل".

وقالت شرطة الحرم الجامعي في وقت لاحق إنها تحقق فقط في تقرير عن إطلاق النار.

صدرت أوامر للطلاب بالاختباء في أماكن تواجدهم بينما وصلت عشرات الدوريات من مختلف وكالات إنفاذ القانون إلى الجامعة. وبعد تفتيش المنطقة قالت الشرطة إنه لم يتم العثور على أي تهديد، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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