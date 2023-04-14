"جلدت الأربعة".. رسالة نادرة من الشيخة "صيتة" تشكو ابنها فيصل لوالده الملك خالد (فيديو+ صور)

عرض برنامج "الليوان" المذاع على قناة روتانا خليجية، رسائل نادرة مكتوبة بخط يد الأميرة "صيتة الدامر" للملك خالد بن عبدالعزيز بتاريخ 2 يوليو 1383 هجري.

وجاء في مضمون الرسائل، "استئذان الأميرة صيتة زوجها الملك خالد بالبقاء في جدة بسبب الأولاد، مشتكية من ابنها فيصل الذي قالت إنه يتمرد على إبراهيم ولا يروح إلا متأخر، وفي يوم بعد ماك ان في السيارة قال ضاع دفتري ورجع للغرفة يفتش عليه ولم يروح للمدرسة".

#المديفر يعرض رسائل الأميرة صيتة الدامر للملك خالد.. والأميرة موضي بنت خالد تعلّق: كانت عاقلة جداً، صاحبة شيمة وكرامة، ووالدي لم يتزوج بعدها#موضي_بنت_خالد_في_ليوان_المديفر@almodiferpic.twitter.com/slFvHRcYBK — الليوان (@almodifershow) April 13, 2023

حيث قالت: "رحت لهم في بيتهم وجلدت الأربعة وقلت لازم أدخلكم المدرسة، وقال فيصل لم اتعودها بعد اليوم وأنا اشتغلت وأخاف يتهاون في دروسه والسنة السادسة عليها معتمد. وأنا مشتهية للرياض لكن مصلحة فيصل فوق كل اعتبار".

من جهتها، كشفت الأميرة موضي قصة هذه الرسالة وهي من والدتها صيتة بنت فهد الدامر، مبدية إعجابها باللغة التي تتحدث بها مع زوجها الملك خالد بعد زواج عشرات السنين.

وقالت الأميرة إن صيتة شيخة بدو كما يقولون، وهي إنسانة عاقلة لديها شيمة وكرامة، مشيرة إلى والدها لم يتزوج عليها، تزوج قبلها.

المصدر: روتانا خليجية