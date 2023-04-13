فنان سعودي يأم المصلين في التراويح منذ 20 عاما معتبرا أنه يدفع زكاة صوته! (فيديو)

كشف المغني السعودي عبد الله السكيتي أنه يعمل كإمام مسجد في صلاة التراويح منذ 20 عاما، مشيرا إلى أنه يعتبر إمامته للمصلين من زكاة صوته.





وفي مقابلة أجراها وليد الدواس المشهور في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مع المغني داخل المسجد، تساءل الدواس قائلا: " شلون قبل شهر منزل ألبوم أغاني والحين أشوفك إمام مسجد هل هو طبيعي؟"

في حين رد عبد الله السكيتي بالقول: "أنا ماني بإمام مسجد رسمي ولكن أنا أصلي تراويح من أكثر من 20 سنة وصليت بـ5 أو 6 مساجد".

وأضاف: "أنا أشوف زكاة صوتي اللي عطاني إياه الله عز وجل أن أصلي تراويح إمام بالمسجد".

عبدالله السكيتي مغني و امام للتراويح لاكثر من 20 عاماً و يقول: " اشوفها زكاة لصوتي". pic.twitter.com/cbLmLqLApI — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) April 13, 2023

المصدر: RT