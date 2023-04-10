هل المسلمون بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة؟.. رد من أكاديمي سعودي على الداعية المغامسي

علق الأكاديمي السعودي تركي الحمد على ما أعلنه الداعية الإسلامي السعودي، صالح المغامسي، من أنه لا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد، قائلا إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة.

وقال تركي الحمد في سلسلة تغريدات على صفحته الرسمية في تويتر: "لا أظن بل أجزم أن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة، بقدر حاجتهم إلى نقد ما هو موجود من تراكم تراثي عبر العصور، كان معبرا عن حاجات المجتمعات أيامها، ولكنه أصبح عبئا على المسلمين في العصور اللاحقة في الكثير من جوانبه".

1)لا أظن،بل أجزم،أن المسلمين اليوم ليسوا بحاجة إلى مذاهب فقهية جديدة بقدر حاجتهم إلى نقد ما هو موجود من تراكم تراثي عبر العصور،كان معبرا عن حاجات المجتمعات أيامها،ولكنه أصبح عبئا على المسلمين في العصور اللاحقة في الكثير من جوانبه.نقد يعتمد على المناهج الحديثة في البحث العلمي،مع.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 9, 2023

وأضاف أننا لسنا بحاجة اليوم إلى زيادة الحمولة التراثية للدين، وأردف موضحا في تغريدة أخرى، عن نقد التراث إنه "نقد يعتمد على المناهج الحديثة في البحث العلمي، مع الاستئناس بطرق البحث القديمة دون الاعتماد الكلي عليها".

وشدد على "أننا لسنا بحاجة اليوم إلى زيادة الحمولة التراثية للدين، بقدر حاجتنا إلى التقليل منها، بل والتخلص من معظمها، التي تناقش أمورا لم يعد لها وجود. أما حاجة المسلم المعاصر للتنظيم والتشريعات الجديدة، التي تواكب المشكلات الجديدة، فالقانون وسلطات الدولة المعاصرة، كفيلة بتحقيق، دون الحاجة إلى فقهاء دين جدد، يسهمون في زيادة ترهل جسد الشريعة بما ليس منها، بفقههم واجتهاداتهم البشرية المحضة".

3)وسلطات الدولة المعاصرة،كفيلة بتحقيق،دون الحاجة إلى فقهاء دين جدد،يسهمون في زيادة ترهل جسد الشريعة بما ليس منها،بفقهم واجتهاداتهم البشرية المحضة..هذا،واستغفر الله لي ولكم.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 9, 2023

وكان الداعية المغامسي، الإمام والخطيب السابق لجامع قباء بالمملكة، قال إنه لا بد من إقامة مذهب إسلامي جديد، لافتا إلى أن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية.

وفي مقابلة على القناة السعودية الأولى، قال المغامسي إنه "يرجو من الله أن ينشئ على يديه مذهبا إسلاميا جديدا".

المصدر: RT