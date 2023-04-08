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داعية سعودي: الفقه الإسلامي صناعة بشرية ولا بد من مذهب جديد (فيديو)

مجتمع

داعية سعودي: الفقه الإسلامي صناعة بشرية ولا بد من مذهب جديد (فيديو)
RT
رجل الدين السعودي البارز صالح المغامسي
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أثار رجل الدين السعودي البارز صالح المغامسي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الوسوم الأكثر تداولا على "تويتر" في المملكة، بعد حديثه عن ضرورة ظهور مذهب إسلامي فقهي جديد.

وجاء تصريح الداعية الإسلامي السعودي صالح المغامسي، الإمام والخطيب السابق لجامع قباء بالمملكة، في برنامج "ذات مع سامي الجابر" الذي يبث على قناة السعودية.

وقال المغامسي إنه لابد من إقامة مذهب إسلامي جديد، لافتا إلى أن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية.

وأضاف: "أرجو من الله عز وجل أن ينشئ على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا"، وتحدث أيضا عن إمكانية تأسيس هذا المذهب على يد ثلة من علماء الدين.

وأشار إلى أن كلامه سيثير الكثير من الانتقادات، وبرر دعوته بأن هناك "ثغرة موجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقي إسلامي جديد".

وأكد المغامسي أنه يوجد "ألف حاجة" اليوم لإنشاء مثل هذا المذهب الفقهي الجديد، متحدثا عن أحاديث كثيرة يصعب نسبها إلى النبي.

وأثارت دعوة المغامسي لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد الجدل بين مؤيد للفكرة وبين رافض لها.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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