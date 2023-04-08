داعية سعودي: الفقه الإسلامي صناعة بشرية ولا بد من مذهب جديد (فيديو)

أثار رجل الدين السعودي البارز صالح المغامسي جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر الوسوم الأكثر تداولا على "تويتر" في المملكة، بعد حديثه عن ضرورة ظهور مذهب إسلامي فقهي جديد.

وجاء تصريح الداعية الإسلامي السعودي صالح المغامسي، الإمام والخطيب السابق لجامع قباء بالمملكة، في برنامج "ذات مع سامي الجابر" الذي يبث على قناة السعودية.

وقال المغامسي إنه لابد من إقامة مذهب إسلامي جديد، لافتا إلى أن الفقه الإسلامي هو صناعة بشرية.

الشيخ صالح المغامسي: الفقه الإسلامي صناعة بشرية ويجب مراجعته.. ولا بد من إقامة مذهبًا إسلاميًا جديدًا.#ذات_صالح_المغامسي@SalehAlmoghamsy@samialjaberpic.twitter.com/8mdo9Ph72h — ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 7, 2023

وأضاف: "أرجو من الله عز وجل أن ينشئ على يدي مذهبا إسلاميا فقهيا جديدا"، وتحدث أيضا عن إمكانية تأسيس هذا المذهب على يد ثلة من علماء الدين.

وأشار إلى أن كلامه سيثير الكثير من الانتقادات، وبرر دعوته بأن هناك "ثغرة موجودة في الأمة اليوم هي إيجاد مذهب فقي إسلامي جديد".

وأكد المغامسي أنه يوجد "ألف حاجة" اليوم لإنشاء مثل هذا المذهب الفقهي الجديد، متحدثا عن أحاديث كثيرة يصعب نسبها إلى النبي.

وأثارت دعوة المغامسي لإنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد الجدل بين مؤيد للفكرة وبين رافض لها.

أكشف لكم بسلسلة تغريدات عن #صالح_المغامسي ولماذا ظهر بهذا الرأي المنحرف "مذهب فقهي جديد للأمة يكون إمامًا له"…

كونوا بالقرب، وفضّلوها 💚 لكي تقرؤوها لاحقًا — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) April 8, 2023

#صالح_المغامسي

الشيخ صالح المغامسي له ماله وعليه ماعليه وهو ليس من رموزنا الدينيين او من هيئة كبار العلماء ..

لكنه يبقى مسلم موحد له ايجابيات لاتعد ولا تحصى ويكفي أمامته لأحد أهم مساجد الأسلام الا وهو مسجد قباء.

ان كان صرح بما لايتماهى مع العقيده الأسلاميه فيجب علينا التأكد… pic.twitter.com/KERVyBhGVB — فالح بن صقر (@falehsager) April 8, 2023

الشيخ الوسطي الرائع فكراً و عقلاً #صالح_المغامسي يتمنى ان ينقح الاحاديث التي لا تتناسب مع العقل و المنطق.. حيث يقول بأنه يتمنى بأن يوفقه الله لمذهب جديد يتوافق مع الزمان و المكان حالياً و هذا شئ جميل و يحتاج لشجاعه لتنقيح كل مامن شأنه مخالفة العقل او ما فيه دعوه للكراهيه و التطرف pic.twitter.com/tG6zklJ40H — нezαм αlѕleeм (@folkprince) April 8, 2023

ماذا سيقول اليوم من كان يدافع عن #صالح_المغامسي ويهاجمنا ويتهمنا في ديننا ، لانا كنا نحذر من طوام المغامسي ..! pic.twitter.com/CUlTRF7eWP — هاني صنيتان ١٧٢٧م (@hanisunitan) April 8, 2023

الشيخ #صالح_المغامسي عالم جليل وبسيط، وبصراحة اتفق معه في الكثير، أهمها نقض الفقهيات التي لا يوجد عليها دليل.

الله يوفقه وينصره ويبارك في علمه.



#ذات_صالح_المغامسيpic.twitter.com/rfg4ZAFI1E — #سلطان_الزايدي #عكاظ 🇸🇦 (@zaidi161) April 8, 2023

لا يشك عاقل فضلاً عن عالم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اجتمعت فيه أصول ووسائل وأسباب الاجتهاد ومع ذلك لم يتجرأ على وضع مذهب فقهي جديد !

فمن يكون #صالح_المغامسي الشافع للإرهابيين والمجرمين ليلفق مذهباً إسلامياً جديداً يجمع به شتات الفرق الإسلامية ويلزم به الأمة الإسلامية ؟! pic.twitter.com/oSurXJHYH6 — محمد بن عمر السائح التميمي (@alsayeh_m) April 8, 2023

كلام الشيخ #صالح_المغامسي واضح جداً عن الفقه الاسلامي وليس كتاب الله و سنة الرسول صلى الله عليه وسلم و الفقه الاسلامي يعتمد على النظر في الادلة و الاخذ بالاقوى و استخراج الاحكام القضائية حسب تحديات و متغيرات العصر. pic.twitter.com/nYEyVboebN — عاصم الحربي (@Asemalhr) April 8, 2023

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي