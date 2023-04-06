مصر.. قرار جديد ضد الموديل سلمى الشيمي

أمرت جهات التحقيق في مدينة الإسكندرية المصرية بالاستعلام عن قيمة أموال الموديل سلمى الشيمي في ثلاثة حسابات ببنوك مختلفة، وتتبع مصادر هذه الأموال، وتجميدها.

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ووفقا للقرار سيتم تجميد الأموال لحين الفصل في مصادرها بعد القبض عليها بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور.

في وقت سابق قررت جهات التحقيق بالإسكندرية تجديد حبس الموديل سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، 15 يومًا على ذمة التحقيقات ويراعي التجديد لها في الموعد القانوني.

وكانت مباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية ألقت القبض على سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، وتم تقديمها إلى جهات التحقيق، التي تجري تحقيقات موسعة معها.

وجاء في اعترافات سلمى الشيمي أن عملها في مجال الموديلز والأزياء عرّفها الطريق نحو الشهرة، وذلك بعدما أغواها رجل وحاولت التمثيل، لكنها فشلت فاحترفت إنشاء الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت سلمى الشيمي بأن المكاسب السريعة والأموال التي تجنيها من حسابات خارجية، دفعها للتفنن في إنشاء المحتوى ومن أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية لزيادة الأرباح، قررت استئجار وحدات سكنية في أماكن راقية مثل الشيخ زايد والمقطم والتجمع ومدينة نصر.

وأشارت الشيمي في اعترافاتها إلى أنها استأجرت شقة في كمبوند الشيخ زايد بمقابل 20 ألف جنيه شهريا، لكن جيرانها في تشاجروا معها بسبب ملابسها المثيرة وطريقتها الإباحية في التعامل، وحاولوا طردها ومضايقتها وبالفعل تركت الشقة بعد شهرين فقط من استئجارها.

المصدر: القاهرة 24