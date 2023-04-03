مصر.. اعترافات صادمة للموديل سلمى الشيمي

أدلت الموديل المصرية سلمى الشيمي باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها، اليوم الاثنين، بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور.

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وأقرت سلمى الشيمي الموديلز والتيك توكر الشهيرة، باعترافات تفصيلية بعد القبض عليها، حيث قالت إن بداية حياتها نحو الشهرة بدأت بالتعرف على شخص أغراها بجسدها وملامحها الجميلة "قالي انتي جميلة وحرام جسمك ده ما تمثليش وتبقى نجمة".

وأضافت سلمى الشيمي التي تبلغ من العمر 29 سنة، بأنها تخرجت من كلية التمريض وأثناء دراستها كان جسدها ملفتا لزملائها وشجعتها عبارات الغزل والإشادة بها على محاولة اختراق واحتراف مجال التمثيل وطرقت الباب "حاولت أمثل أكثر من مرة وتواصلت مع ناس كتير ومخرجين ومنهم مخرج شهير قفل الباب في وشي وقالي انتي متنفعيش خالص".

وأضافت سلمى الشيمي أنها عملت في مجال الموديلز ثم لجأت إلى احتراف إنشاء محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتيك توك، وكانت تستعرض بجسدها خلال الفيديوهات حتى تحصل على أموال من نسب المشاهدات العالية.

أكملت سلمى الشيمي بأنها تخرجت في كلية التمريض وانطلقت في عالم الأزياء والشهرة ولكن إتقانا للأضواء ولجني مزيد من الأرباح قررت إجراء عمليات تجميل وبدأت أول عملية في سن الـ25 ثم أجرت 9 عمليات أخرى.

قررت جهات التحقيق بالإسكندرية حبس البلوجر سلمى الشيمي بتهمة تصوير ونشر محتوى خليع، يتنافى مع قيم ومعايير المجتمع، ويدعو للفسق والفجور، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد لها في الموعد القانوني.

وسبق وألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على سلمى الشيمي بمناسبة جلسة تصوير بمنطقة الأهرامات في 2020، في الواقعة التي اشتهرت حينها بــ فتاة سقارة بعد تصويرها سيشن أمام هرم سقارة في البدرشين.

المصدر: القاهرة 24