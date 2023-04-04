رئيس الغابون يبكي الحضور بموقف للملك المغربي محمد السادس تجاهه (فيديو)

تحدث الرئيس الغابوني علي بونغو عن السكتة الدماغية التي أصيب بها في أكتوبر 2018، مشيدا بالدعم القيم الذي تلقاه من شقيقه العاهل المغربي الملك محمد السادس.

في أكتوبر 2018، تعرض رئيس الغابون لحادث خطير في القلب والأوعية الدموية وقد ظل الموضوع من المحرمات لفترة طويلة، وبمناسبة الذكرى 55 لتأسيس الحزب الديمقراطي الغابوني (PDG)، استغل علي بونغو الاحتفالات للتحدث لأول مرة، عن الحلقة الصعبة بعد أن أصابته جلطة أثناء وجوده في الرياض، بالمملكة العربية السعودية، ثم عودته بشكل ملحوظ إلى مقر إقامته في المغرب، حيث قضى جزءا كبيرا من فترة نقاهته.

وقال: "في ذلك الصباح، عقدت اجتماعا مع رؤساء الدول، وسار كل شيء على ما يرام..كما أنني وجدت رئيس السنغال. كلانا كان في مهمة، وهكذا وجدت نفسي وحدي، على الطاولة، لأن الآخرين قد نزلوا، ثم تعرضت للحادث..لا أتذكر جيدا كيف حدث ذلك".

وأردف: "لكنني أعلم أنني طلبت استدعاء الطبيب، وبمجرد وصول الطبيب، لا أتذكر أي شيء حتى آخر يوم من إقامتي في المملكة العربية السعودية..ثم غادرنا إلى المغرب، لقد فعل الملك كل شيء من أجلي، لكنني أتذكر بشكل خاص عندما عدت من المغرب للأبد، كم أعجبت بي بترحيبك..كان الأمر غير عادي، جعلني أشعر أنني بحالة جيدة. أنا الآن في خدمة البلد بالكامل".

كما أشار إلى أن "الملك أخي، وأخونا الملك، فعل كل شيء من أجلي"، مضيفا: "لقد استطعت الاستفادة من كل الرعاية لاستئناف العمل شيئًا فشيئا"، مما أدخله في وأدخل الحضور في حالة حزن وبكاء وتأثر شديد.

🇬🇦🇲🇦 | Ali Bongo Ondimba



«Le Roi Mohammed VI mon frère, votre frère, le Roi a tout fait pour moi. J’ai pu bénéficier de tous les soins pour, petit à petit, reprendre» pic.twitter.com/UjSkVHkEQL — Le360 (@Le360fr) April 3, 2023

المصدر: "LE 360" + "rfi.fr"