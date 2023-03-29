العاهل المغربي يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية (فيديو)

ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بالقصر الملكي بمدينة الرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية.

وألقى الدرس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، متناولا بالدرس والتحليل موضوع: "ثمرات الإيمان في حياة الإنسان"، انطلاقا من قول الله تعالى في سورة النحل: "من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مومن فلنحيينه، حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون".

وبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة المغربيتين.

وحضر الدرس مفتي الديار المصرية شوقي علام وعدد من ضيوف المملكة.

المصدر: وسائل إعلام مغربية