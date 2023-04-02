السعودية.."نزع ملكيات" عقارات الملك نابونيد الثاني في حائل

في إطار "بند نزع الملكيات لهيئة التراث" بالسعودية، تقرر نزع ملكية العقارات القريبة من صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني جنوبي حائل.



وفي هذا الصدد، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة التراث جاسر الحربش، أنه بعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، تقرر دعوة أصحاب العقارات لتقديم مستندات تملكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع التأهيل، ويجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة خلال 60 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

صخرة الملك البابلي نابونيد الثاني:

وهي عبارة عن نقوش صخرية تعود للملك البابلي نابونيد في منتصف القرن السادس قبل الميلاد، حيث أنها تعد دليلا إضافيا على الدور التاريخي للجزيرة العربية وتواصلها الحضاري مع معظم حضارات الشرق الأدنى القديم، وفق صحيفة "عكاظ".

ويتكون الاكتشاف من نقش على صخرة بازلتية تجسد "نابونيد" ممسكا الصولجان أمام رموز دينية، مع وجود نص مسماري في نحو 26 سطرا، ما يعد أطول نص كتابي يُعثر عليه بالسعودية حتى الآن.

وتعرف "الحائط" قديما باسم "فدك"، وتعد موقعا مهما منذ الألف الأول قبل الميلاد، إذ وُجدت على جباله مجموعة من الرسوم والنقوش الصخرية والكتابات الإسلامية المبكرة للملك البابلي نابونيد الثاني.

عكاظ

المصدر: "عكاظ"