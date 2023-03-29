السعودية.. بدء إجراءات نزع ملكية عقارات جدة التاريخية

أعلن البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية بالمناطق السعودية بدء إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة ضمن نطاق منطقة جدة التاريخية.

وبحسب صحيفة "أم القرى"، وجه البرنامج ملاك العقارات إلى مراجعـة مكتب "تنميـة"، مصطحبين معهم نسخة من الهوية الوطنية، وسجل الأسرة والأصل للمطابقة، وصك حصر ورثة للمتوفى، ونسخة من إثبات ملكية العقار مثل صك أو حجة استحكام والأصل للمطابقة، بالإضافة إلى إحضار وكالة سارية في حال وجود وكيل.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان في مناطق المشاريع التنموية، والارتقاء بالمستوى المعيشي للمجتمعات وبناء مستقبلها وفق الأنظمة المحلية وبالمواءمة مع المعايير الدولية.

ويقصد بالتنمية المجتمعية تمكين المجتمعات في مناطق المشاريع التنموية من خلال دراسة الأوضاع الراهنة للسكان، وبناء الخطط المناسبة لتنفيذ البرامج التنموية والخدمات التي تلبي حاجاتهم.

وتتولى "تنمية" جميع عمليات نزع العقارات والتنمية المجتمعية في مناطق المشاريع التنموية المعلن عنها وتحقيق التنمية المجتمعية للسكان في مناطق المشاريع التنموية من خلال تقديم البرامج التنموية والخدمات، ومن أبرز تلك المشاريع مشروع "نيوم"، مشروع "البحر الأحمر"، مشروع "تطوير محافظة العلا"، مشروع "بوتيك الرياض"، مشروع "مدينة أبها"، مشروع "رؤى الحرم المكي"، مشروع "أمال"، ومشروع "جدة التاريخية" ويقع في منطقة جدة البلد شرق ميناء جدة الإسلامي.

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المصدر: عكاظ