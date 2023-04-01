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داود الشريان يكشف عن المبلغ الذي دفعه في مسلسل عادل إمام لعرضه (فيديو)

مجتمع

داود الشريان يكشف عن المبلغ الذي دفعه في مسلسل عادل إمام لعرضه (فيديو)
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كشف الرئيس التنفيذي الأسبق لهيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية، داود الشريان، عن المبلغ الذي دفعه في مسلسل الفنان المصري القدير عادل إمام "عوالم خفية"، لعرضه على شاشة "SBC".

وخلال حديثه على قناة "روتانا خليجية"، أوضح الشريان أنه دفع 7 ملايين دولار لشراء حقوق بث المسلسل.

وأشار إلى أن المسلسل حقق أرباحا بحدود 12 مليون دولار، بحسب قوله.

وفي نهاية حديثه، اتهم داود الشريان، البعض بشن حملة ضده، بمشاركة القنوات المنافسة.

المصدر: "روتانا"

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