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ظهور الفنان السعودي فيصل العيسى مع الأمير الوليد بن طلال يثير تفاعلا (فيديو)

مجتمع

ظهور الفنان السعودي فيصل العيسى مع الأمير الوليد بن طلال يثير تفاعلا (فيديو)
AFP
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أثار ظهور الفنان السعودي فيصل العيسى مع الأمير السعودي الوليد بن طلال على هامش دعوة فريق عمل مسلسل "شباب البومب" للإفطار الرمضاني في قصر الأمير الأخير، تفاعلا بمواقع التواصل.


وقال الأمير الوليد بن طلال للعيسى في مقطع الفيديو: "أنت شاب سعودي وبرنامجك الأول في السعودية في رمضان وغير رمضان بدعم روتانا وجهودك".

هذا ونشر فيصل العيسى مقطع الفيديو في "تويتر" معلقا عليه بالقول: "تشرفنا اليوم بالافطار مع صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال".

وتابع: "تعودنا منه الدعم الكامل لي شخصيًا ولكافة طاقم العمل من الفنانين السعوديين والكتّاب، فخورين بذلك يا أبو خالد".

وقال أحد الحسابات معلقا على الفيديو: "والله انت رجل ناجح والامير ابو خالد رجل داعم ومشجع لابناء الشعب السعودي".

وأضاف آخر: "تستاهل يا سمي الدعم.. لكل مجتهد نصيب".

المصدر: RT

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