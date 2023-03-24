السعودية.. بدء إجراءات العفو عن محكومين

بدأت المديرية العامة للسجون في السعودية تنفيذ إجراءات العفو عن النزلاء والنزيلات المحكومين في الحق العام ليتم إطلاق سراحهم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك يأتي إنفاذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونقلت الوكالة عن مدير عام السجون، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وجه بسرعة إنفاذ الأمر الملكي وإنهاء إجراءات المستفيدين منه.

وقال إن هذه "اللفتة الإنسانية الحانية" من الملك سيكون لها الأثر البالغ في نفوس المستفيدين بعد خروجهم ولم شملهم بأسرهم.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية