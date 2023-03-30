كاميرا مراقبة توثق جريمة طبيب يقتل صهره في اليمن .. (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جريمة وحشية ارتكبها طبيب في صيدلية بمدينة عمران شمالي اليمن، ما أثار غضبا واسعا لدى الكثيرين

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع فيديو وثقته كاميرات المراقبة، حيث أقدم فيها الطبيب إبراهيم أحمد عبده مصلح على قتل صهره الصيدلاني أسامة عبدالقوي الشرعبي ( شقيق زوجته)، داخل صيدلية في مركز اليمن الطبي التابع له في مدينة ‎عمران.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الجاني يجري مسرعا من المركز داخل الصيدلية ويشهر مسدسا وباغت الضحية الصيدلاني أسامة عبدالقوي الشرعبي بعدة طلقات نارية، فيما حاول الافلات من الرصاصات القاتلة، لكنه سقط ميتا في الحال ولاذ الجاني بالفرار، فيما اجتمع المواطنون للمساعدة.

توثيق جريمة قتل الدكتور أسامة عبدالقوي الطاهري وهو يؤدي عمله في "مركز اليمن الطبي" التابع له في مدينة #عمران في ٢٢ من شهر مارس الجاري.



ويجي واحد راسه مربع يقلك اتحمدوا الله على نعمة الأمن والأمان !! pic.twitter.com/EdafIGiRej — مجلي الصمدي (@MjAlsamadi) March 29, 2023

كاميرا ترصد لحظة قتل الدكتور أسامة عبدالقوي الطاهري وهو يؤدي عمله في "مركز اليمن الطبي" التابع له في مدينة #عمران بـ #اليمن في ٢٢ من شهر مارس الجاري. pic.twitter.com/AaLRAgemoh — اخبار الساعة (@hournews_net) March 29, 2023

ونقل موقع "خبر" اليمني عن ناشطين أن الجريمة بسبب خلافات أسرية والجاني والمجني عليه ينحدران من مديرية شرعب بمحافظة تعز، فيما لاقت الجريمة حالة واسعة من الاستياء والسخط .

المصدر: موقع "خبر"