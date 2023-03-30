شرطة الشارقة تحقق في ملابسات جريمة بشعة

تحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة في ملابسات وفاة شخص من الجنسية الآسيوية في العقد الثالث من عمره، ألقى بنفسه من إحدى البنايات السكنية في الشارقة.

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وتلقت غرفة العمليات المركزية بشرطة الشارقة بلاغا بالواقعة، يوم الثلاثاء الماضي، فانتقلت على الفور دوريات شرطة البحيرة الشامل إلى الموقع، وفرق الإسعاف الوطني التي قامت بمحاولة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، حيث تبين أنه فارق الحياة متأثرا بما لحق به من إصابات جراء السقوط.

وتم العثور على ورقة في ملابس المتوفي مفادها أنه أقدم على إزهاق روح زوجته وطفلتيه في مقر سكنهم، وبعدها أقدم على إلقاء نفسه من أحد الأبراج السكنية، وعلى الفور تم الانتقال إلى شقته، واتضحت صحة المعلومات المذكورة في الرسالة.

ولفتت القيادة العامة لشرطة الشارقة إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الواقعة.

المصدر: البيان