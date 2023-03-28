فنانة ترفض التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الكويتية.. ومي العيدان تعلق

رفضت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت، نور الغندور، إمكانية تخليها عن الجنسية المصرية، مقابل الحصول على الجنسية الكويتية.

المذيع يحرج الضيف

والاعلام يحرّف الموضوع

والناس تدوّر السوالف@n_alghandourpic.twitter.com/EAxbuGu6N1 — Fahad Alawadhi (@falawadhi86) March 27, 2023

وقالت نور الغندور في حديث مع الإعلامي علي العلياني عبر برنامج "مراحل"، على قناة "إس بي سي" السعودية: "لو عرضت علي الجنسية الكويتية مقابل التنازل عن المصرية لن أوافق مع احترامي وتشرفي بها فالكويت بيتي ووطني وديرتي".

وعلقت الاعلامية الكويتية مي العيدان على تصريح الفنانة المصرية قائلة: "عمري ما اقتنعت فيها كممثله دائما اراها انها مجرد بنت جميله واهي اصلا بدايتها كانت كموديل للازياء والخبيران التجميل لكن اجتهت وادوست بالمعهد العالي بس اليوم زاد احترامها عندي".

وتابعت "فعلا المفروض الانسان يعتبر اي جنسية بلده واشفيها الجنسيه المصري ناس مسالمين وحضاره وجدعانه. . ياريت باقي الفنانين الرجال او النساء اللي مو جنسيتهم من جنسية البلد اللي يشتغلون. . البعض لما تذكره ان مو كويتي يحسسك انك شاتم امه اتمنى يقتدون في نور غندور . . برافوا".