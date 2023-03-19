السعودية.. العثور على الجثة الرابعة في حادثة جازان يوم دفن إخوتها

تمكن الدفاع المدني السعودي وجمعية سواعد للإنقاذ والمتطوعون من العثور على الجثة الرابعة من حادثة مشلحة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، في اليوم نفسه الذي تم دفن الضحايا الثلاث السابقة.

وفي تصريحات لصحيفة "سبق"، أوضح إبراهيم مساوى والد الضحايا أنه تم العثور على الفتاة المفقودة بجهود كبيرة من المتطوعين والدفاع المدني للبحث عنها، وقدم الشكر لهم على جهودهم المبذولة منذ سبعة أيام.

وأسفرت أعمال البحث والإنقاذ التي تمت اليوم الأحد، عن العثور على جثة طفلة داخل الأشواك جنوب غرب قرية الملحاء على مسافة تبعد قرابة ثلاثين كلم من موقع سقوط المركبة، بعدما عثر على جثة طفل وطفلتين في مجرى الوادي عقب الحادثة المأساوية التي تمثلت في جرف مركبتهم إثر السيول مع والدهم ونجاته.

وأفاد أحد المتطوعين للإنقاذ بأنه عثر عليها داخل منطقة مليئة بالأشواك بعدما اشتم رعاة الأغنام رائحة جثة فبادر وتدخل وتمكن من اكتشافها وإبلاغ الجهات ذات الاختصاص.

المصدر: "سبق"